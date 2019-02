Soylu, Mevkidaşı Usubov ile Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile görüştü.

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Usubov ile Soylu'nun görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



Alınan bilgiye göre, Soylu görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın Haydar Aliyev'in de ifade ettiği gibi "tek millet, iki devlet" olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın her fırsatta Türkiye'nin yanında olmasının bu sözün ne kadar doğru bir tespit olduğunu gösterdiğini söyledi.



İkili ilişkilere paralel olarak bakanlıklar arasında da kapsamlı ve derin bir iş birliğinin mevcut olduğunu vurgulayan Soylu, Azerbaycan ve Türkiye arasında mevcut güvenlik iş birliği anlaşmaları çerçevesinde başta terörle mücadele olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede güvenlik birimlerinin iş birliği içerisinde çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.



Soylu, Azerbaycan ile olan ilişkilerde önümüzdeki dönemde de tecrübe paylaşımlarının artırılmasını ve daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini arzuladıklarına dikkati çekerek, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin ilk hedefinin Türkiye olduğunu anlattı.



PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ettiklerini kaydeden Soylu, Türkiye'nin başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatının terör örgütleriyle yürütülen mücadelenin kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.



Soylu, terör örgütlerinin, uluslararası destekten yoksun bırakıldığı zaman tamamen tasfiye edilmesinin mümkün olabileceğini belirterek, bu örgütlerin eylem ve etkinliklerine karşı Azerbaycan'ın kararlı bir tavır gösterdiğini bildiklerini ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının oldukça önemli olduğunun altını çizen Soylu, 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimi sırasında Türkiye'nin yanında bulunmasından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu sonrasında 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığına dikkati çekerek, göç meselesinin ülkeler arasında önemli bir iş birliği alanı olduğunu ve bu kapsamda mevcut iş birliğini korumak, daha da güçlendirmek için Türkiye'nin üzerine düşen her türlü katkıyı sunacağını kaydetti.



Görüşme sonrasında Bakan Soylu, Usubov'a hediye takdim etti.

