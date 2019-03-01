Son Dakika Haberleri: Soylu: "Millet Devletinden Bir Tek Şey Bekler Kendine İyi Muamele, Zorda Kaldığında Destek ve...

Soylu: "Millet Devletinden Bir Tek Şey Bekler Kendine İyi Muamele, Zorda Kaldığında Destek ve...

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Avcılar ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Avcılar ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Avcılar, İstanbul, Süleyman Soylu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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