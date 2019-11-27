Son Dakika Haberleri: Soylu: "Millet olarak ayakta kalabilmenin hep birlikte kitabını yazdık"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Millet olarak ayakta kalabilmenin hep birlikte kitabını yazdık' - Son Dakika

Soylu: "Millet olarak ayakta kalabilmenin hep birlikte kitabını yazdık"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. (3)

Soylu: Millet olarak ayakta kalabilmenin hep birlikte kitabını yazdık

Süleyman Soylu, Jandarma, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'nin 'çete' iddiaları CHP Genel Merkezi'nde dinlenecek
Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:23:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Millet olarak ayakta kalabilmenin hep birlikte kitabını yazdık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]