Son Dakika Haberleri: Soylu: "Milletimiz Çok Uzun Zamandır Büyük Sıkıntılar Çekti"

Soylu: "Milletimiz Çok Uzun Zamandır Büyük Sıkıntılar Çekti"

9 dakika önce

- Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti.

Soylu:
- Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti. -1-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güdül, Güncel
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