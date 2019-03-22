Soylu: "Milletimiz Çok Uzun Zamandır Büyük Sıkıntılar Çekti"
9 dakika önce
- Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti.
- Mitinge katılan vatandaşlardan detay görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:09 Kaynak: AA
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