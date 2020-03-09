Soylu: "Milletimiz olağanüstü bir yardımlaşma kabiliyeti ortaya koydu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Milletimiz olağanüstü bir yardımlaşma kabiliyeti ortaya koydu' - Son Dakika

Soylu: "Milletimiz olağanüstü bir yardımlaşma kabiliyeti ortaya koydu"

6 saat önce

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (4)

Soylu: Milletimiz olağanüstü bir yardımlaşma kabiliyeti ortaya koydu

Süleyman Soylu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Soylu: "Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir" Bakan Soylu, beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor

Son Dakika Haberleri
18:16 Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü
18:16 İskandinavya kilisesi AB'yi sığınmacıların sorumluluğunu almaya davet etti
18:14 "Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi
18:11 DHA YURT BÜLTENİ -12

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:19:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Milletimiz olağanüstü bir yardımlaşma kabiliyeti ortaya koydu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]