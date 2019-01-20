Son Dakika Haberleri: Soylu: "Milletimizin Demokrasi Kültürüne Hakarete Varacak Sözde Tahliller Ortaya Koyan Modası...

Soylu: "Milletimizin Demokrasi Kültürüne Hakarete Varacak Sözde Tahliller Ortaya Koyan Modası...

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı.

Soylu:
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısına katıldı. (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:28 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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