Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Mobil Trafik Eğitim Tırı) Yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Soylu: "(Mobil Trafik Eğitim Tırı) Yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız"

1 saat önce

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'nda konuştu. (1)

Soylu: (Mobil Trafik Eğitim Tırı) Yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız

Süleyman Soylu, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu
Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:16:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Mobil Trafik Eğitim Tırı) Yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]