Son Dakika Haberleri: Soylu: "Muhalefetten 178 Aday Hakkında PKK'dan Adli İşlem Var, 45'i Hakkında Fetö'den, 4'ü Hakkında...

Soylu: "Muhalefetten 178 Aday Hakkında PKK'dan Adli İşlem Var, 45'i Hakkında Fetö'den, 4'ü Hakkında...

58 dakika önce

Soylu: "Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan."

Soylu:
Soylu: "Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem var, 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:49 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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