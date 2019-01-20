Son Dakika Haberleri: Soylu - Muhtar Adayları Arasındaki Gerginlik

Soylu - Muhtar Adayları Arasındaki Gerginlik

13 dakika önce

- Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SAMSUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu.

Soylu - Muhtar Adayları Arasındaki Gerginlik, System.String[]
- Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SAMSUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Samsun, Süleyman Soylu, Güncel
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