Soylu: "Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'a kadar bu millete borçları var bilesiniz ki canlarıyla...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 06:32 Kaynak: AA
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