Soylu, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerle ile iftar yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman SoyluNamaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerler ile mevzide iftar yaptı. İftar sofrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. (1)