Soylu, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerlerle iftar yaptı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun askerle sohbet etmesi

Bakan Soylu'nun askerle beraber iftarını açması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı araması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlerle konuşması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde askerler ile mevzide iftar yaptı. İftar sofrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.