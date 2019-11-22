Son Dakika Haberleri: Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık' - Son Dakika

Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.

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"Süre 6 ay. 6 ay sonra Gaziantep'teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması) Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık."

Soylu: Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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