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Soylu: "Naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katıldı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması) Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık."
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