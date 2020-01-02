Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir... - Son Dakika

Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir...

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

HATAY (AA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir"

Soylu: Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir...

Süleyman Soylu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:03 Kaynak: AA
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