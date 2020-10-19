Soylu: "Ne PKK ne de sözcülüğünü yapan parti, artık kimsenin umurunda değil" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. (3)

"Ne PKK ne de sözcülüğünü yapan parti artık kimsenin umurunda değil. Kimse çekinmiyor. Çünkü insanlar değişimi gördüler ve inandılar. Diyarbakır'daki ailelerin eylemi işte bu değişimin net bir göstergesidir ve yeni bir devrin başladığının göstergesidir"

"200 yıldır seçimle gelen muhtarlarımızla her türlü vesayetten kurtulan demokrasimizin kavuşmasıdır, Külliye Buluşmaları"

"Şu ana kadar muhtarlarımızdan gelen 110 bin 531 talebin yüzde 84,6'sını sonuçlandırdık"