Soylu: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:07 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Süleyman Soylu: Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' diyen 121 kişi gözaltına alındı İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Sürat Kargo'nun skandal görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı