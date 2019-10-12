Son Dakika Haberleri: Soylu: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz'

Soylu: "Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla vedalaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracına binmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu: Ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı biliyoruz

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:07 Kaynak: AA
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