İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu için de gündeme gelebileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi, İçişleri Bakanlığı sürpriz bir karara imza atarak 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kamuoyuna saat 21.44'te yapılan ilk duyuruda yasağın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyince yurdun bazı kesimlerinde panik havası hakim oldu ve vatandaşlar fırınlar ile marketlere hücum etti.

Ardından Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Bu kez saat 22.45'te yapılan duyuruda (Yani tam 61 saat sonra) fırınlar, su satıcıları, eczanelerin de aralarında olduğu bazı yerlerin açık olacağı bildirildi.

BİLİM KURULU VE CUMHURBAŞKANLIĞI RAHATSIZ OLDU

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, İçişleri Bakanlığındaki kaynaklar, bu sürede ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun başta Bilim Kurulu olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında da rahatsızlığa yol açtığını kaydetti. Akşam 21.00'den sonra kapalı olması gereken marketlerin açık olmasına da işaret eden kaynaklar, yaşanan tablonun hem koordinasyonsuzluk hem de korona tedbirlerine ilişkin yeterli denetim yapılmadığını göz önüne serdiğini belirttiler.

YASAKLAR HAFTAYA DEVAM EDEBİLİR

Öte yandan söz konusu kaynaklar, 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta da uygulanabileceğini, eğer durum daha vahim bir hal alırsa daha sıkı yaptırımlar uygulanabileceğini de belirtti.

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