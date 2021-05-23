Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayınladığı videolar ile evine yapılan operasyonla ilgili tartışma yaratacak iddialar ortaya atan Sedat Peker'e yanıt vermişti. Peker'in "Evimde arama yaptılar. Kadın polis bile yoktu, karımın çamaşırlarını erkek polise arattılar" sözlerine karşılık Soylu, "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" demişti.

"BEN ÖYLE CEVAP VEREMEM"

7. videosunda bu açıklamalara değinen Peker ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Televizyonun karşısında bana 'Karısının iç çamaşırının altına saklanıyor' diyor. Ben ona böyle cevap vermem. Biz, edep ahlak biliriz. İlk geldiklerinde kadın polis yoktu, daha sonra geldi dedim. Daha sonra aramaya katılan iki kadın polise ben teşekkür etmedim mi?"