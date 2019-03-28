Son Dakika Haberleri: Soylu'nun Miting Yapacağı Alanda Yangın Çıktı

Soylu'nun Miting Yapacağı Alanda Yangın Çıktı

56 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı alanda bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Soylu'nun Miting Yapacağı Alanda Yangın Çıktı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı alanda bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Bandırma'da seçim öncesinde vatandaşlarla bir araya gelecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda bir restoranın bacasında yangın çıktı. Miting hazırlığı yapılan meydanda çıkan baca yangınına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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