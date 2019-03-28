Soylu'nun Miting Yapacağı Alanda Yangın Çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı alanda bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı alanda bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.



Bandırma'da seçim öncesinde vatandaşlarla bir araya gelecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda bir restoranın bacasında yangın çıktı. Miting hazırlığı yapılan meydanda çıkan baca yangınına itfaiye ekipleri anında müdahale etti. - BALIKESİR

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