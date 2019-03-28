Son Dakika Haberleri: Soylu'nun Miting Yapacağı Alanda Yangın Çıktı

Soylu'nun Miting Yapacağı Alanda Yangın Çıktı

1 saat önce

Soylu'nun miting yapacağı alanda yangın çıktıBALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı alanda bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Soylu'nun miting yapacağı alanda yangın çıktı

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı alanda bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.
Bandırma'da seçim öncesinde vatandaşlar bir araya gelecek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'nda bir restoranın bacasında yangın çıktı. Miting hazırlığı yapılan meydanda çıkan baca yangınına itfaiye ekipleri anında müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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