Son Dakika Haberleri: Soylu'nun Mitinginde Arabada Bırakılan Çocuk Cam Kırılarak Kurtarıldı

Soylu'nun Mitinginde Arabada Bırakılan Çocuk Cam Kırılarak Kurtarıldı

49 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı.

Soylu'nun Mitinginde Arabada Bırakılan Çocuk Cam Kırılarak Kurtarıldı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı. Küçük çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, edinilen bilgiye göre mitinge yakın bir noktada aracını park ederek alışveriş yapmaya gelen Recep Can, 5 yaşındaki Eymen Can isimli çocuğunu arabada bıraktı. Aracı kilitleyip, alışverişe giden baba daha sonra çocuğunun araçta olduğunu unutarak, miting alanına geçti. Kapısı kilitli araçta çocuğu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Çocuğun otomobilde kilitli kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. Bakan Soylu, sahneden aracın camının kırılarak çocuğun kurtarılmasını istedi. 5 yaşındaki Eymen, Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak, kurtarıldı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Süleyman Soylu, Güncel
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