Son Dakika Haberleri: Soylu: " O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler.
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Soylu: " O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler.

7 saat önce

Soylu: " O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler.

Soylu: " O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler. Milletimizin üzerine tank sürenler mesai arkadaşlarımızdır, komşularımızdır diye düşünmediler. Cenab-ı Hakkın ve milletin rızasını değil talimat aldıkları o hainin rızasını düşündüler"
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Emniyet Binasının açılışında konuştu
Soylu: O gece helikopterden bize ateş edenler aşağıdakilerde müslümandır diye düşünmediler.
Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:43 Kaynak: İHA
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