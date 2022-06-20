Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Hiçbir terör örgütüne teslim edecek, kaybedecek tek bir gencimiz yok'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Özer: 'Hiçbir bağımlılığa feda edecek, hiçbir terör örgütüne teslim edecek tek bir gencimiz yok' - Son Dakika

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