Özer: "Hiçbir bağımlılığa feda edecek, hiçbir terör örgütüne teslim edecek tek bir gencimiz yok"

Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşması
Protokolün imzalanması
Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (2)
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