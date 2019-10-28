Son Dakika Haberleri: Soylu: "Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir'

Soylu: "Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (6)

Soylu: Öldürülen El-Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

Süleyman Soylu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:27 Kaynak: AA
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