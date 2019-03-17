Son Dakika Haberleri: Soylu: "On Yıllardır Bu Ülkenin Yakasından Düşmediler"

Soylu: "On Yıllardır Bu Ülkenin Yakasından Düşmediler"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde halka hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Ümraniye, İstanbul, Süleyman Soylu, Güncel
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