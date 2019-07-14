Soylu: "Onlar bize büyük umut bıraktılar"
3 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:36 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı. (2)
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