Son Dakika Haberleri: Soylu: "Onlar bize büyük umut bıraktılar"
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Soylu: "Onlar bize büyük umut bıraktılar"

3 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı. (2)
Soylu: Onlar bize büyük umut bıraktılar
Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:36 Kaynak: AA
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