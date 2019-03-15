Son Dakika Haberleri: Soylu: "Onlar Kandil'in Robotudur, Kandil'in Oyuncağıdır"

Soylu: "Onlar Kandil'in Robotudur, Kandil'in Oyuncağıdır"

7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:18 Kaynak: AA

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