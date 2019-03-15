Soylu: "Onlar Kandil'in Robotudur, Kandil'in Oyuncağıdır"
7 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan İlçesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:18 Kaynak: AA
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