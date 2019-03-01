Son Dakika Haberleri: Soylu: "Onların İpi ABD'nin Avrupa'nın Elinde Bizim İpimiz Sizin Elinizde"

Soylu: "Onların İpi ABD'nin Avrupa'nın Elinde Bizim İpimiz Sizin Elinizde"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dua edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurdela kesimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Mushaf-ı Şerif hediye edilmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların toplu...

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Dua edilmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurdela kesimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Mushaf-ı Şerif hediye edilmesi
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların toplu açılış törenine katıldı.
(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Yenişehir, Diyarbakır, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: İnsansız Hava Araçlarına Yeni Bir Alet Yaptık İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güvenlik Toplantısındayken Yaşadığı Olayı Anlattı

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi "Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Onların İpi ABD'nin Avrupa'nın Elinde Bizim İpimiz Sizin Elinizde"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]