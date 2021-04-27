Soylu: "Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler" - Son Dakika

Soylu: "Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler"
27.04.2021 15:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı. (5)
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