Soylu: "Önümüzdeki dönemde terörün finansmanı konusuna ağırlık vermek öncelikli hedeflerimiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Önümüzdeki dönemde terörün finansmanı konusuna ağırlık vermek öncelikli hedeflerimiz... - Son Dakika

Soylu: "Önümüzdeki dönemde terörün finansmanı konusuna ağırlık vermek öncelikli hedeflerimiz...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (8)

Soylu: Önümüzdeki dönemde terörün finansmanı konusuna ağırlık vermek öncelikli hedeflerimiz...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:49 Kaynak: AA
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