Soylu: "Örgüt Kandil'den Üst Düzey Yöneticilerini Artık Sınırımıza Gönderemiyor"
1 saat önce
- Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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