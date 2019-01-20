Soylu: "Oy Pusulaları İl ve İlçelere Nakilden İtibaren Kamera Görüntüsü Olan Alanlarda Muhafaza...
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- Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SAMSUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu.
- Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SAMSUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu.(5)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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