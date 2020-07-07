Soylu: "Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim... - Son Dakika

Soylu: "Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (6)
"Pek çok ülkeden yabancı vatandaşlar, polis adayları, polisler, bizim okullarımızda eğitim almaktadırlar. Bugüne kadar 84 ülkeye eğitim düzenlenmiş. Toplam 2465 eğitim"
"Üçte biri yeni bir teşkilat. Çok doğal ki hemen sahayla beraber buluşturmak zorunda olduğumuz bir teşkilat"
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:44 Kaynak: AA
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