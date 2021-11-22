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Soylu: "PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir" - Son Dakika

Soylu: "PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir"

22.11.2021 14:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz." dedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin kendisine karşı kurulan tuzakları gördüğünü ifade etti.

Terörle mücadelede politika değişikliğine gidildiğini belirten Süleyman Soylu, terörizmin tüm unsurlarıyla mücadele edildiğini vurguladı.

Kaynaklarını terör örgütüne aktaran, fiziki ve lojistik destek sağlayan, eleman temin eden, şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezaların 694 yıl 988 ay 338 gün olduğunu söyledi.

Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmet üretir hale getirildiğini belirtti.

Sınır ötesi operasyonlar yapılmadan önce PKK/PYD ve DEAŞ tarafından sınırın karşı tarafından illeri taciz eden 549 saldırı yapıldığını anlatan Soylu, havan, roket, silahlı maket uçak ve benzer yöntemlerle 1125 saldırı gerçekleştirildiğini, 36 kişinin şehit olduğunu kaydetti.

Yaralanan güvenlik görevlisi ve vatandaş sayısının 294 olduğunu ifade eden Soylu, "Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir." diye konuştu.

Terörle mücadelede seri operasyonların yapıldığını anlatan Soylu, Eren Kış operasyonlarına değindi.

Bakan Soylu, "Eren Kış operasyonlarının 6 tanesi devam ediyor, bugün 7'ncisine Bitlis Sarpkayalar'da 680 kahramanımızla başladık. Sadece Eren'de 167 terörist ve 1057 mağara etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

"Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı"

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma istihbaratları ve MİT arasındaki uyumun terörle mücadelede elde edilen başarıyı getirdiğinin altını çizen Soylu, sınır ötesi operasyonlarla Kandil'den Akdeniz'e uzanacak terör koridorunun engellendiğini, DEAŞ'ın ilerlemesinin ve etkinliğinin durdurulduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımları anlatan Soylu, "Her şeyden önce Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz." dedi.

FETÖ'yle mücadele

FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, bu mücadelenin "son FETÖ mensubuna ulaşma" hedefiyle sürdüğünü dile getirdi. Süleyman Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 319 bin kişinin gözaltına alındığını, 99 bin kişinin tutuklandığını kaydetti.

FETÖ nedeniyle İçişleri Bakanlığından 45 bin kişinin ihraç edildiğini, 12 bin 847 kişinin de görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini belirten Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ'a yönelik 2016'da 783 operasyon yapıldığını, bu yılki operasyonun ise 1173 olduğunu ifade ederek, 2021'de 2 bin 438 kişinin gözaltına alındığını, 487 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Süleyman Soylu, son üç yılda 9 önemli terör eylemi engellenen DEAŞ'ın 31 Aralık 2016'dan bu yana eylem gerçekleştiremediğine dikkati çekti.

Aşırı sol terör örgütlerine yönelik 2021'deki 249 operasyonda 615 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, operasyonlarla bu örgütlerin de kadro kaybı yaşadığını, kırsaldan tamamen silindiğini kaydetti.

"İşiniz gücünüz iftira, yalan"

Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklamaları sırasında, HDP sıralarından laf atılması üzerine, "Ben şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim." dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Sayın Bakan, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla." sözlerine ise Soylu "Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclisin mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu'nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis'te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan... İşiniz gücünüz iftira, yalan." karşılığını verdi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı.

Salon çok kalabalık olduğu için her şeyi göremediğini söyleyen Yılmaz, "Sayın Bakan'ımız, 'Bana laf atıldı.' diyor. İkili diyaloglara girmeyelim. Böyle bir usulümüz yok. Lütfen sakin olalım, zaten sayı fazla, sıkıntılı bir ortam var. Laf atanlara rica ediyorum, laf atmayın. Gün boyunca herkese söz vereceğim." şeklinde konuştu.

Tartışmanın ardından sunumuna devam eden Soylu, "Sayın Başkan, metnimden çıkmak istemiyorum. Bir değil, birçok kez laf atıldı. Bana laf atılmazsa konuşmamı bitireceğim." dedi.

Soylu: PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir
Soylu: PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir
Soylu: PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir
Soylu: PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir

Süleyman Soylu, Türkiye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: 'PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir' - Son Dakika


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