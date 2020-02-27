Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. - Son Dakika

Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır.

15 dakika önce

Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır.

Soylu:

Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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