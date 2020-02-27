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Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır.
15 dakika önce
Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Soylu: "PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."
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