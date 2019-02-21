Soylu: "Pkk ile Kolkola Girecekler, Ülkeyi Yönetmeye Talip Olacaklar. Hadi Oradan"
1 saat önce
- Çubuk Şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:56 Kaynak: AA
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