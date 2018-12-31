Soylu: "Pkk ile Mu¨cadelede Neredeyse Sona Yaklas¸tık"
2 saat önce
-Dönem birincisinin konuşması ve yaş kütüğüne plaketi çakması -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22.
-Dönem birincisinin konuşması ve yaş kütüğüne plaketi çakması
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK ile mu¨cadelede neredeyse sona yaklas¸tık. Şehirden tamamen sildigˆimiz PKK'yı kırsalda da magˆaraların ic¸ine tıktık."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:47 Kaynak: AA
Bakan Soylu, Tunceli'de Top Oynadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor
Son Dakika! ABD Heyeti, FETÖ Delilleri İçin Türkiye'ye Geliyor