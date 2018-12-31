Soylu: "Pkk ile Mu¨cadelede Neredeyse Sona Yaklas¸tık"

-Dönem birincisinin konuşması ve yaş kütüğüne plaketi çakması -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22.

-Dönem birincisinin konuşması ve yaş kütüğüne plaketi çakması

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "PKK ile mu¨cadelede neredeyse sona yaklas¸tık. Şehirden tamamen sildigˆimiz PKK'yı kırsalda da magˆaraların ic¸ine tıktık."

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