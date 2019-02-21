Son Dakika Haberleri: Soylu: "Pkk'nın İki Şah Damarı Uyuşturucu ve Belediyelerdi"

Soylu: "Pkk'nın İki Şah Damarı Uyuşturucu ve Belediyelerdi"

1 saat önce

- Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

- Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.(9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:32 Kaynak: AA

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