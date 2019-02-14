Son Dakika Haberleri: Soylu: "Pkk'nın Şah Damarlarını Kestik"

Soylu: "Pkk'nın Şah Damarlarını Kestik"

57 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı.(4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:13 Kaynak: AA

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