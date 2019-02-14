Soylu: "Pkk'nın Şah Damarlarını Kestik"
57 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim irtibat büroları açılışına katıldı.(4)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:13 Kaynak: AA
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş
CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti
THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı