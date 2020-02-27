Soylu: "PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Soylu: 'PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle... - Son Dakika

Soylu: "PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle...

7 saat önce

Soylu: "PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle mücadeleyi anaların cesareti bitirecektir.

Soylu:

Soylu: "PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle mücadeleyi anaların cesareti bitirecektir."

PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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