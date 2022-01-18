Soylu: "(Polislere) Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise bunda payınızın önemli olduğunu söylemek istiyorum" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katıldı. (8)

"Bugün Türkiye, eğer terörden ari ise, eğer Türkiye bugün toplumsal olaylardan ari ise birilerinin karıştırmak istediği gibi karışmıyorsa bunda payınızın çok önemli olduğunu bir kere daha altını çizerek burada huzurunuzda hakkını vererek söylemek istiyorum"