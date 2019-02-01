Son Dakika Haberleri: Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun Gösterisini İzledi

Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun Gösterisini İzledi

1 saat önce

- Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun gösterisinden detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gösteriyi izlemesi Bakan Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun gösterilerini izledi.

- Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun gösterisinden detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gösteriyi izlemesi
Bakan Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun gösterilerini izledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Hakkari, Güncel
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