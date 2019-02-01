Soylu, Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun Gösterisini İzledi
1 saat önce
- Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun gösterisinden detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gösteriyi izlemesi Bakan Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Reng-i Hakkari Kültür, Sanat Topluluğu'nun gösterilerini izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:09 Kaynak: AA
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