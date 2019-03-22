Son Dakika Haberleri: Soylu: "Resmen PKK Tarafından CHP İzmir Listelerine İtelenmiş 14 Kişi Var"

Soylu: "Resmen PKK Tarafından CHP İzmir Listelerine İtelenmiş 14 Kişi Var"

17 dakika önce

- Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

- Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:51 Kaynak: AA

PKK, Ege, Süleyman Soylu, İzmir, Güncel
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