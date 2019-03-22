Soylu: "Resmen PKK Tarafından CHP İzmir Listelerine İtelenmiş 14 Kişi Var"

- Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

- Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Ege Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var"

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