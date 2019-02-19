Son Dakika Haberleri: Soylu, Rumen Mevkidaşı ile Görüştü

Soylu, Rumen Mevkidaşı ile Görüştü

51 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan ile görüştü.

Soylu, Rumen Mevkidaşı ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan ile görüştü.

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Daniela Dan ile Soylu'nun, Şişli'de bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Soylu görüşmede, Romanya'nın Türkiye'nin güvenilir bir müttefiki olduğunu belirterek, Romanya'yla güçlü tarihsel bağlara sahip oldukları stratejik bir ortak olduklarını söyledi.

Bölgede güvenlik alanında en yoğun iş birliği içinde oldukları müttefiklerden birinin Romanya olduğunun altını çizen Soylu, Karadeniz güvenliği bağlamında kilit ülkelerin Türkiye ve Romanya olduğunu ve bunun kanıtının iki ülke arasındaki verimli diyalog olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Romanya'yla ikili iş birliği faaliyetleri, güvenlik ve göç alanlarında iş birliği, terörle mücadele, FETÖ/PDY terör örgütü, PYD/PKK, DEAŞ terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması gibi konular görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Romanya, Güncel
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