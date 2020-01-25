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Soylu: "Sabahtan itibaren beş vatandaşımız sağ olarak çıkartıldı"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte açıklama yaptı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:07 Kaynak: AA
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