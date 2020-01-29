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Soylu: "Sadece valiliğimizin tespiti neticesinde yıkacağımız on okul var"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Son Dakika Acun Ilıcalı, Süleyman Soylu ile telefon konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi Son Dakika: Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak Bakan Soylu, deprem bölgesi için 100 milyon lira yardım toplandığını duyurdu Bakan Soylu, isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi