Bakan Soylu, Karabük'te şehidin adını taşıyan caminin açılışına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'te 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Ağustos 2020'de Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze devrilmesi sonucu şehit olan Yılmaz'ın adına alayın içinde inşa edilen camide cuma namazını kıldı.

Namazın ardından konuşan Soylu, sadece açılış yapmadıklarını, bir ahde vefayı da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehidimiz Sami Yılmaz'ın da isminin burada yaşamasına vesile olacak bir adımı atıyoruz. Onlar bizim aramızda zaten, biz buna inanıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Allah ailelerine sabır versin, bizleri onlara karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Buraların güvenlik açısından eğitim noktaları olduğunu aktaran Soylu, "Eğitim birliklerimizde camilerimizi açabiliyoruz, Allah'a şükürler olsun. Burada kahramanlarımız yetişirken 5 vakit bir araya gelmesi, bizim en büyük zenginliğimizdir, cenabı Allah'ın da nasibidir bize." diye konuştu.

Bakan Soylu, caminin açılışında gayret gösteren, madden ve manen yardımda bulunan, güzel eserin bu hale gelmesinde çalışan başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere herkese teşekkür etti.

Şehidin babası Abdulhamit Yılmaz da kendisi için çok anlamlı bir günde burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesi güzel bir yerde şehidimizin ismini taşıyan caminin olması beni ziyadesiyle mutlu etmektedir. Rabbimiz devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Soylu, caminin yapımında katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Şehit ailesi de Bakan Soylu'ya şehidin fotoğrafını hediye etti.

Açılışa, şehidin yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.