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Soylu: "Sağlıktan eğitime, denetimden altyapıya bütüncül bir sistem yaklaşımını ortaya koymalıyız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:09 Kaynak: AA
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