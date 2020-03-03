Soylu: "Sağlıktan eğitime, denetimden altyapıya bütüncül bir sistem yaklaşımını ortaya koymalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Sağlıktan eğitime, denetimden altyapıya bütüncül bir sistem yaklaşımını ortaya koymalıyız' - Son Dakika

Soylu: "Sağlıktan eğitime, denetimden altyapıya bütüncül bir sistem yaklaşımını ortaya koymalıyız"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (6)

Soylu: Sağlıktan eğitime, denetimden altyapıya bütüncül bir sistem yaklaşımını ortaya koymalıyız

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'den ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469 oldu
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:36:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Sağlıktan eğitime, denetimden altyapıya bütüncül bir sistem yaklaşımını ortaya koymalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]