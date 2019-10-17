Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği...
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"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Katılımcılar Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:59 Kaynak: AA
"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması
Katılımcılar
Süleyman Soylu'nun konuşması
ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. (11)
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