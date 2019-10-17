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Son Dakika Güncel Soylu, 'Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği...

Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği...

1 saat önce

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Katılımcılar Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil...

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması

Katılımcılar

Süleyman Soylu'nun konuşması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. (11)

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Süleyman Soylu, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:59 Kaynak: AA
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