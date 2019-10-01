Son Dakika Haberleri: Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız eşi benzeri görülmeyen büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"
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Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız eşi benzeri görülmeyen büyük bir mücadele ortaya koymaktadır"

49 dakika önce

-Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Soylu:

-Katılımcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (4)

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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